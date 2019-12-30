إغلاق وإنذار 205 محلات مخالفة بخميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت وأنذرت بلدية خميس مشيط 205 منشآت تجارية خلال جولات ميدانية نفذها مراقبو البلدية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني في بيان أمس، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق ومخالفة 105 محلات، وإنذار 100 محل آخر، وذلك خلال جولات شملت 293 منشأة صحية ومهنية.

ولفت إلى أن البلديات الفرعية التابعة للبلدية صادرت 1619 كجم من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، و47 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، مؤكدا أنه اتخذت الإجراءات النظامية حيال المخالفين. ونوه إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين.