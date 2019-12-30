استعادة مليون م2 من الأراضي في مربة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت بلدية مربة الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع لجنة التعديات نحو مليون م2 من الأراضي الحكومية جرى التعدي عليها من قبل بعض الأشخاص.

وأوضح رئيس البلدية حسن الشهراني أن هذه الأراضي تقع ضمن إطار أحد المخططات على طريق الفطيحة، مشيرا إلى أنه جرى تبتير المواقع ورفعها مساحيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية.

وبين أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعد يرصد، وذلك عبر رقم البلاغات الموحد 940.