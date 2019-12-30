كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفذ وزارة الصحة مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن، وذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي للوزارة، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لتحسين الرعاية والخدمات التمريضية لهم، وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأوضحت الصحة أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية تمريض كبار السن، وحصر التمريض المتخصص في رعاية هذه الفئة، إضافة إلى مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل التمريضي لرعاية كبار السن، ومراجعة وتحديث مهارات وكفاءات تمريض كبار السن، وزيادة وعي المجتمع بدور تمريض كبار السن.

وتشتمل المبادرة على 4 مراحل (التخطيط والإعداد، التدريب والتطبيق، الاعتماد)، حيث أعدت حقيبة تدريبية لتدريب تمريض كبار السن لـ90 ممرضا وممرضة، إضافة إلى إعداد 3 دورات تدريبية ورش عمل لرعاية كبار السن بعنوان «تنمية القدرات التمريضية لرعاية كبار السن»، وذلك بالتعاون مع جامعة نورة، كما درب 87 ممارسا صحيا.