محمد بن مسعود - الدمام - 30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 08:22 PM بحضور عدد من العلماء والمشايخ أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بعد عصر اليوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود الشريم، في منزله بالطائف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. الكلمات المفتاحية ، أمير مكة بالنيابة يزور إمام وخطيب الحرم بمنزله في الطائف ،

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