، سباعية زرقاء تقفز بـ"الزعيم" من السابع لوصافة الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - في لقاء مؤجَّل من الجولة العاشرة.. وأمام العدالة

صعد فريق الهلال خمسة مراكز في سلَّم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تغلبه على فريق العدالة بنتيجة 7-0 في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وحلَّ العدالة في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.

المباراة:

مرت الدقائق الأولى هادئة من الطرفين مع تسديدة لفريق العدالة.

وفي الدقيقة الـ14 سجل فريق الهلال الهدف الأول بعد هجمة هلالية منظمة، وصلت لنواف العابد، سددها على يسار الحارس.

وعند الدقيقة الـ23 تمريرة بين الدفاع من كاريلو، وصلت إلى قوميز، سددها، وأبعدها راضي الراضي إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الـ27 سجَّل فريق الهلال الهدف الثاني بعد كرة من ياسر الشهراني، مررها إلى جوفينكو، لعبها عرضية، ضربها قوميز برأسه على يمين علي المزيدي.

وكاد فريق العدالة يسجل هدفه الأول في الدقيقة الـ32 بعد كرة عرضية من سيسي، وصلت إلى كارلوس أندريا، سددها قوية، ارتطمت في صدر علي البليهي.

لم تمضِ سوى دقيقتين على هجمة العدالة حتى سجل الهلال الهدف الثالث عن طريق جوفينكو بعد تسديدة من خارج خط الـ18 على يمين الحارس.

نجح فريق الهلال في إضافة الهدف الرابع عند الدقيقة الـ39 بعد كرة عرضية من محمد البريك، ضربها قوميز بقدمه بين قدمَي علي المزيدي.

مع انطلاقة الشوط الثاني أهدر جوفينكو وقوميز كرتَيْن في الدقيقتين الـ46 والـ50 بعد أن تهيأت لهما فرصتان.

وحملت الدقيقة الـ57 الهدف الخامس للهلال والثالث لقوميز "هاتريك".

هدأ رتم اللعب قليلاً، ولم تشهد المباراة أحداثًا حتى الدقيقة الـ67 التي شهدت خروج الحكم إيفان كروزلياك بعد اصطدامه بلاعب العدالة؛ إذ شارك الحكم الرابع خالد صلوي.

وفي الدقيقة الـ83 سجّل الهلال هدفه السادس بعد كرة لعبها كاريلو عرضية سريعة إلى صالح الشهري المندفع، وواجه الحارس، ولعبها، ارتدت وأكملها في الشباك.

وعند الدقيقة الـ89 سجل الهلال هدفه السابع بعد تمريرة من قوميز إلى كاريو، سددها أرضية زاحفة في الشباك على يمين المزيدي.

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فريق الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين