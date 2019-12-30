السعودية | ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).