شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تزف بشرى سارة للسعوديين ستنطلق بداية 2020م .. ووزارة العمل تعلن لوائحها الجديدة بشأن سعودة المهن والعمالة الوافدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية بالسعودية السبت عن بشرى سارة للسعوديين في 2020.

وقالت الدكتورة الغامدي في تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، السبت إن توجه وزارة العمل السعودية المستمر في الدفع لبعض التنظيمات المتعلقة بتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، تهدف للارتقاء من التوظيف الكمي إلى التوطين النوعي والكمي الذي يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

قد يهمك ايضاً:

زوج عربي طلب من زوجته ‘‘التبرج والتزين‘‘ أمام أصدقائه.. وهكذا كانت نهايته!

عاجل : السلطات السعودية تصدر 6 قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل .. مهمة لجميع المواطنين والمقيمين بما فيهم النساء

مذيعة قناة العربية الحدث تنفجر في ضحك هستيري على الهواء مباشرة.. والسبب صادم! (فيديو)

الرئاسة التركية تفجر مفاجأة مدوية: مصر ”سعيدة جدا” من الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا..!



المملكة تزف بشرى سارة للسعوديين ستنطلق بداية 2020م .. ووزارة العمل تعلن لوائحها الجديدة بشأن سعودة المهن والعمالة الوافدة

مسن يسجل وصيته قبل وفاته بساعات.. وابنه يكشف: “أخذ مني القلم وكتب بسرعة على المناديل”.. وما ورد فيها أبكى الجميع (فيديو)

تحذير لأصحاب جوالات آيفون وأندرويد.. ”واتس آب“ يتوقف عن العمل على هذه الهواتف ابتداء من ”بكرة الصبح”

أول موقف رسمي لجماعة الاخوان المسلمين من وثيقة التوافق المصري لمحمد علي (بيان)



ورد الآن : الرئيس اليمني يعلن عن مشروع سياسي جديد لحل الأزمة اليمنية وافقت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

عاجل : كارثة تحل بالسعودية.. الملك سلمان يوجه دعوة عاجلة لجميع المواطنين والمقيمين للخروج من منازلهم إلى هذه الأماكن

شاهد فيل غاضب يهاجم مدربه ويدهسه حتى الموت (فيديو صادم)

ردة فعل طريفة لفنان العرب “محمد عبده” بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه بطريقة مقززة! (فيديو)

إعدام زوجة عربية بسبب رسالة إباحية على “الواتساب”.. لن تصدق ما جاء فيها؟ (شاهد)

فضيحة تهز المملكة.. أميرة من الأسرة الحاكمة تظهر مع صديقها الأوروبي وزوجها ينتحر (شاهد الصور)

كلاب مدربة تفترس ذئباً بعد مطاردته من قبل مجموعة من الشباب (فيديو مثير)

فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف معلومات مثيرة للغاية عن تجهيزات كبرى في دولتين عربيتين للإطاحة بهذه الدولة وغزو عاصمتها!



فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في شارع عام يثير جدلاً في المملكة.. والسلطات تتدخل!.. شاهد مصيرهما

لن تصدق.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء صباحاً على معدة خاوية

Advertisements

أول فنان سعودي شهير يغني قصيدة “براني اللي كلنا باحتكامه” من كلمات “سعود القحطاني” (فيديو)

‘‘والله لنجيبك وندوس على روسكم‘‘.. سعود القحطاني يهدد شيخة قطرية من ‘‘آل ثاني‘‘بعد تبرئته من دم خاشقجي.. شاهد كيف ردت؟

هل تذكرون الداعية “عايض القرني” الذي اعتذر لابن سلمان عن زمن الصحوة؟.. شاهدوا ماحدث له اليوم وجعل الطريفي يجن جنونه؟ (فيديو)

ميريام فارس التي أثارت دهشة الملايين بجمالها، تثير اليوم ضجة بملابس رياضية وقوام ممشوق (شاهد)

عروس تنهار وتفقد صوابها من الفاجعة أثناء حفل الزفاف أمام الضيوف والجاني يرقص من الفرح.. وماحدث لها لا يخطر على بال!

بالشورت فقط..‘‘جميلة باب الحارة‘‘ تصدم الجمهور بأجرأ إطلالة على الإطلاق (صورة)

بكل جراءة.. مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ تمارس رغبتها مع ‘‘فيل’’ وهذا ما حدث لها (شاهد)

المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘المسلمة‘‘ ممارسة ‘‘هذه الرغبة‘‘ بعد أيام من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء عدتها! (فيديو)

القوات المسلحة التركية تدخل 13دولة.. بينها 6 دول عربية و3 دول خليجية..! شاهد الآن (اسماء الدول وأعداد القوات)

عاجل : الموت يفجع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حادث سير مروع والملك سلمان وولي عهده يعزون شعب مصر

جريمة شرف أخلاقية ‘‘داخل مسجد‘‘ تهز السعودية .. والمفاجأة بهوية الفاعل والضحية!(تفاصيل صادمة)

السعودية تفاجئ المواطنين والمقيمين بقرار جديد طال انتظاره سيستفيد منه جميع أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالمملكة

عاجل : الموت يفجع الفنان تامر حسني.. وزوجته تنشر آخر صورة للراحل وهو في حضنها (شاهد)

شاهد.. 37فتاة سعودية يتجولن بملابس شبه عارية برفقة 23 شاب في شوارع الرياض.. وهكذا كان مصيرهن!

وجاء ذلك تعليقا على تأكيدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية،عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وأضافت الدكتورة الغامدي أن المملكة تستهدف ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وأضافت أن دخول كوادر سعودية أثبتت نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها، له تأثيره في الارتقاء بالمنشآت السياحية الوطنية، ويسهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر.

وشددت على أن التوطين ليس مطلبا طارئا فرضته الأوضاع الاقتصادية، بل هو متطلب طبيعي في إطار خطة وطنية لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية، تواكب وتتكامل مع الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضحت أن التوطين ليس مجرد عملية إحلال، بل ينبغي أن تكون هي الإمداد المخطط لقطاعات الأعمال في المملكة، باحتياجاتها من الأفراد بمستويات الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة، وأن التوطين هو استبدال الكفاءات والخبرات الوافدة بكفاءات وخبرات وطنية معادلة.

واستطردت بقولها إن التوطين ليس مجرد تسكين سلبي للشباب السعودي الباحث عن عمل في وظائف وأعمال غير مطلوبة أو غير منتجة، بل أنها تقتضي عملا هائلا في مجال تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية، بحسب أوضاع الأعمال المختلفة وتطوراتها المستقبلية المتوقعة.

ويذكر أن وزارة العمل بدأت الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

وأظهرت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص.

وكانت العمالة الوافدة 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.