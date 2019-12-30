شاهد: الفنان ناصر القصبي يعود بعمل مسرحي في شتاء الرياض

كشف موسم شتاء الرياض في المملكة العربية السعودية ،اليوم الاثنين، عن عودة الفنان ناصر القصبي، للمسرح مجددا بعد غياب استمر سنوات، حيث يقوم ببطولة العرض المسرحي ”الذيب في القليب“.

وقال الحساب الرسمي لموسم ”شتاء الرياض“ عبر موقع ”تويتر“ إن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة من الـ2 وحتى الـ18 من يناير المقبل، ودوّن الحساب: ”مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعودية الحديثة والتي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله لا تفوت حضورها من الـ 2 إلى الـ18 من يناير“.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني عن توافر التذاكر بفروع فيرجين ميجا ستورز، على أن يُقام العرض في القاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة بطريق المطار في الرياض.

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ويحمل العرض المسرحي ”الذيب في القليب“ الطابع الكوميدي ويشارك ناصر القصبي النجوم عبدالإله السناني وريماس منصور وزارا البلوشي وحبيب الحبيب وعلي الحميدي وعبدالمجيد الزهيدي ومحسن الشمري وضيف الشرف راشد الشمراني والعرض من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي.

وكانت أخر مسرحيات ناصر القصبي كانت بعنوان ”قرموش وطرطوش“ وشاركه فيها راشد الشمراني وعبد الله السدحان وعُرضت مطلع التسعينيات، وتجولت في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.