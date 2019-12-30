لسنا عبيدًا إلا لله.. وثيقة نادرة تكشف ما قاله الملك عبدالعزيز عندما أشار بيده لحفيد السلطان العثماني

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن وثيقة تاريخية لما قاله الملك المؤسس عندما أشار بيده لحفيد السلطان العثماني في المأدبة الكبرى التي أقامها تكريمًا لوفود حج عام 1349هـ في قصره بمكة المكرمة.

وذكرت الوثيقة، أن الملك عبدالعزيز، وجه حديثه نحو أحد الضيوف الحاضرين وهو أحمد وحيد الدين حفيد السلطان العثماني، وقال: “لقد أوذينا في سبيل الدعوة إلى الله وقوتلنا قتالًا شديدًا، ولكننا صبرنا وصمدنا”.

وأضاف المؤسس: “إن أعظم مَن حاربناهم أجداد هذا الرجل (يقصد حفيد السلطان العثماني)، ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا (عبد أمير المؤمنين)، لا، لا، لا، لسنا عبيدًا إلا لله تعالى (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)”.

وأوضحت الدارة أن سبب حديث المؤسس هو تذكير المسلمين بما حدث في سالف الأيام للاتعاظ والعبرة، خاصة تلك الحروب التي ساقتها الدولة العثمانية الغازية ضد الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية والكثير من المدن في وسط البلاد وجنوبها وشرقها، ووصف الدولة السعودية والسعوديين بالوهابية لتنفير المسلمين منهم وتشويه مبادئهم ورسالتهم القائمة على الدين الصحيح.