«الصخري»: أمطار متفاوتة على مناطق عدة بدءًا من الجمعة

توقَّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي الرسمي بموقع «تويتر»، إن فرص هطول الأمطار المتفاوتة، ستشهدها عدة مواقع بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من يناير، وحتى يوم الأحد الموافق الخامس من الشهر ذاته، وذلك على أجزاء من غرب وشمال غرب منطقة الرياض وقد تشمل الفرصة مدينة الرياض وما حولها ؛ وأجزاء من المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تلك الحالة الجوية قد تشمل جنوب وشرق منطقة القصيم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، أن تشهد الأجزاء الغربية من منطقة الرياض رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها لمنطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية «حفر الباطن، القيصومة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.