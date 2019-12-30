توقَّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة بدءًا من يوم الجمعة المقبل.
وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي الرسمي بموقع «تويتر»، إن فرص هطول الأمطار المتفاوتة، ستشهدها عدة مواقع بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من يناير، وحتى يوم الأحد الموافق الخامس من الشهر ذاته، وذلك على أجزاء من غرب وشمال غرب منطقة الرياض وقد تشمل الفرصة مدينة الرياض وما حولها ؛ وأجزاء من المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تلك الحالة الجوية قد تشمل جنوب وشرق منطقة القصيم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، أن تشهد الأجزاء الغربية من منطقة الرياض رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها لمنطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية «حفر الباطن، القيصومة».
وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصخري»: أمطار متفاوتة على مناطق عدة بدءًا من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.