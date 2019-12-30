وثقت «عاجل»، قيام عدد من العمالة المجهولة، بمحاصرة السيارات في شارع الأربعين بجدة (شارع الأمير متعب حاليًّا) بحجّة البحث عن عمل.
وفيما تخالف هذه الممارسات التعليمات الانضباطية، فقد تلقت «عاجل»، عددًا من الشكاوى من مرتادي محلات «الإلكترونيات والأدوات الصحية».
وتنتشر العمالة على طول الشارع بحثًا عن عمل في تخصصات «السباكة.. النجارة.. تركيب السيراميك...».
وأصبحت تلك المهن مقصد العمالة السائبة، فيما يستغلون مخالفة بعض الكفلاء للنظام، الذي يمنع تشغيل عمالة عند الغير بأسعار مختلفة.
ووفق المشاهد المصورة وثّقت «عاجل»، ممارسات العمالة في شارع الأربعين (شارع الأمير متعب حاليًّا) وتوافدها بشكل واضح بحثًا عن عمل.
ويطالب العديد من الأهالي عبر «عاجل»، بضرورة التحرك لضبط العمالة المخالفة، أو على الأقل وقف ممارساتها المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «عاجل» توثّق محاصرة عمالة مجهولة للسيارات بـ«أربعين جدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.