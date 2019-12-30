«أمانة عسير» تستعيد مليون متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها

استعادت بلدية «مربة» الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع لجنة التعديات حوالي مليون متر مربع من الأراضي الحكومية جرى التعدي عليها من قبل بعض الأشخاص.
وأوضح رئيس البلدية حسن الشهراني، أن هذه الأراضي تقع ضمن إطار أحد المخططات على طريق الفطيحة.
وأشار الشهراني، إلى أنه جرى تبتير المواقع ورفعها مساحيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.
ودعا الشهراني المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده، وذلك عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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