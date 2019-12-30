وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي «مستجدات إقليمية»

بحث وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، للسفير الأمريكي في مكتبه؛ حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.
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