بـ14 مليون ريال.. مركز الملك سلمان يقدم خدمات إغاثة جديدة لليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض اليوم، اتفاقيتين بقيمة إجمالية تقارب 14 مليون ريال سعودي، الأولى خصصت للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن، والأخرى لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2020م.

وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقّعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة مع مؤسسة «يدًا بيد للتنمية» للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بمحافظة عدن اليمنية، ويستفيد منها 865 ألف فرد، إلى سد الاحتياج القائم بمجال النظافة العامة والإصحاح البيئي في محافظة عدن والمساهمة في تحسين مستوى النظافة العامة والتثقيف الصحي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنجم من تكدس النفايات، والمساهمة في بناء قدرات المجتمع المحلي.

فيما وقع الاتفاقية الثانية مع «ائتلاف الخير» للإغاثة الإنسانية، لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2020م، وتمكين 90 ألف شخص من المتضررين في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، ومحافظات المهرة ومأرب والجوف من الحصول على المساعدات الغذائية.

وأعرب الدكتور الربيعة عن سعادته بهذه المناسبة لرفع معاناة الأخوة والأخوات في اليمن الشقيق، موضحًا أن المركز يقدم هذه البرامج انطلاقًا من الثوابت الإنسانية والقيم السامية التي تأسس عليها ودوره الرائد في غوث الشعوب وخاصة الشعب اليمني الشقيق ليعيش حياة كريمة، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز تجاه اليمن تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

وأشار الربيعة إلى أن قيمة المشاريع السعودية المنفذة في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 16.7 مليار دولار أمريكي؛ حيث تُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم دولي لليمن، فيما بلغت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 383 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات، قُدمت لجميع المحافظات والمناطق اليمنية بكل حيادية بما فيها التي ترزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية، متناولًا تنفيذ المركز 58 مشروعًا بقيمة 163 مليون دولار في محافظة عدن خلال السنوات الأربعة الماضية، وهي ضمن منظومة مشاريع متكاملة للعمل الإنساني.

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وأضاف أن العمل الإنساني السعودي ينطلق إلى آفاق رحبة ويعكس الصورة الوضاءة المشرفة لمملكة الإنسانية، حيث يعمل المركز في 46 دولة حول العالم ويستعد لاحتضان المؤتمر الإنساني الدولي بدورته الثانية في مارس 2020 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية توزيع 700 حقيبة شتوية للنازحين والمتضررين في مديريتي صبر الموادم وصالة بمحافظة تعز مستهدفًا 4.200 فرد.

وثمنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق الدعم الكبير الذي يقدمه المركز للمحافظة في مختلف المجالات الإنسانية واستمراره في تقديم العون والمساعدة لمحافظة تعز في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.

ويسعى المركز لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني في فصل الشتاء الحالي.