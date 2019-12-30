العمل توضح طريقة توثيق العقود إلكترونيًا للحد من النزاعات العمالية

أوضحت وزارة العمل طريقة توثيق العقود إلكترونيًّا؛ للحد من النزاعات العمالية، والارتقاء بمنظومة الأداء، وبيئة الأعمال.
وأضاف الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن توثيق العقود إلكترونيًّا، عبر منصة «التأمينات الاجتماعية»، وذلك لضمان تحسين العلاقة التعاقدية، عن طريق تحميل دليل المستخدم لتوثيق العقود بشكل إلكتروني عبر الرابط:
وأضافت الوزارة، أن تسجيل العقد (إلكترونيًّا) يكون بدخول المستخدم إلى حسابه عبر بوابة «التأمينات أو لاين»، والضغط على رابط «توثيق العقود»، ثم البحث عن الموظف المختص بإدخال بيانات تتضمن أرقام كل من «الاشتراك، المشترك، الهوية، الإقامة، الحدود، الجواز، المنشأة»، أو البحث باختيار أيقونة الجنسية (سعودية – غير سعودية – مختلطة) أو باختيار حالة العقد (لم يتم الرفع، معلق عند المشترك، مقبول، مقبول آليا، مرفوض، منتهي، ملغى، مشترك غير نشيط) .
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