السعودية اليوم / مكتب الإشراف على المساجد بطريف يعلن عن وظائف للأئمة والمؤذنين



طريف 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

أعلن مكتب الاشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين تشمل 11 إماما 16 مؤذنا .

ودعا المكتب الراغبين ومن لديه القدرة والأهلية لشغل تلك الوظائف لسرعة مراجعة مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد ابتداءً من يوم الخميس القادم ،لافتاً إلى أن من شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة ويكون حافظا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام) وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

// انتهى //

19:51ت م

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