السعودية اليوم / ديوان المظالم والهيئة العامة للجمارك يبحثان تعزيز الأدوار التكاملية



الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مكتبه بالرياض اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بمعالي المحافظ، منوهًا بالعلاقة المتبادلة بين الجهتين، مؤكدًا تطوير الشراكة الفعالة مع الهيئة فيما يعود بنتائج إيجابية على تحسين الأعمال التكاملية المشتركة، وخدمة المستفيدين.

وتطرق اللقاء إلى التعريف باختصاصات الهيئة، وأبرز أعمالها والخطط المستقبلية التي تعمل عليها ومنظومة الأعمال الجمركية وما يتصل بها من إجراءات وخدمات، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى بما يخدم تطلعات ورؤى القيادة أيدها الله.

كما ناقش الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، وكيفية تفعيل الدور التكاملي بين الديوان والهيئة، وتطوير سياسات الأعمال، وتحسين الجهود القائمة فيما يخص التواصل الفعال بين المنظومتين.

إلى جانب ذلك ناقش الطرفان الجهود المبذولة في التحول الرقمي على مستوى القطاعات الخدمية، وكيفية تطويره لتحقيق الاستفادة المثلى للمنسوبين، وكذلك لتحسين جودة الخدمة التي تقدم للمستفيدين، إضافة إلى بحث أبرز الاتجاهات الحديثة في قياس الأداء من خلال المؤشرات التي ينتهجها الجانبان لتقييم أعمالهما.

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19:43ت م

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