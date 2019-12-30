السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تنظم برنامج "رواد" لتطوير أداء منسوبيها



مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

نظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة المجمعة و مركز "ارت للتطوير بدبي" برنامجاً تدريبياً لتطوير ثقافة أداء وخدمة موظفي الوزارة من المدراء والمشرفين يعرف باسم برنامج "رواد", بمشاركة 87 من منسوبي الوزارة, وذلك في فندق الهلتون جبل عمر بمكة المكرمة.

ويهدف البرنامج التدريبي الممتد لمدة 14 أسبوعًا إلى بناء القدرات للمديرين والمشرفين وتحقيق التحول الإيجابي في بيئة العمل من خلال تأهيلهم وفق أسس علمية وتدريب متخصص يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العام للموظفين.

ويأتي ذلك بتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومتابعة من معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لتحديث وتأهيل بيئة الأعمال في قطاعات الوزارة وتطوير قدرات كوادرها الوظيفية، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة التي تسعى إلى تطوير رأس المال البشري والاستثمار به واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة خالد القزلان أن البرنامج سيساهم بشكل كبير في تطوير عملية التخطيط الاستراتيجي للموظفين وزيادة إنتاجهم وتطوير طريقة تحليل وحل المشكلات، و تحسين قدراتهم السلوكية والفنية والفكرية في إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف ضغوط العمل و مواجهة المواقف الصعبة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم في عملية الاتصال وعناصره ووسائل التغلب على معوقاته.

وفي هذا السياق يشار أن إدارة الموارد البشرية تحرص على متابعة سير العملية التدريبية للبرنامج عبر زياراتها الميدانية بغرض التأكد من المادة التدريبية المقدمة للموظفين و الاطلاع على مخرجاتها وكيفية الاستفادة منها في تطوير العمل والإدارة.

يذكر أن البرنامج يشتمل على إقامة ورش عمل حول -التأثير والتغيير- يتاح فيها للمديرين والمشرفين المشاركين في البرنامج الفرصة للنظر في نقاط القوة والضعف واستثمار الفرص, كما جرى تدريبهم على مهارات العرض وكتابة التقارير بطرق إبداعية وتنظيم الوقت إضافة إلى مهارات التواصل والتعامل والتفاعلات السلوكية.

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19:10ت م

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