السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي الملحق العسكري الروسي في لبنان



بيروت 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في بيروت اليوم الملحق العسكري الروسي في لبنان العقيد ألكسندر ميلوفيدوف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

// انتهى //

19:05ت م

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