السعودية اليوم / ليبيا تشهد انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى صفر مئوي نتيجة كتلة باردة من شمال شرق أوروبا



طرابلس 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية أن كتلة هوائية باردة من شمال شرق أوروبا ستؤثر على غالبية مناطق ليبيا وتسبب انخفاض حاد في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية، وسط توقعات بوصولها إلى الصفر المئوي على مناطق المرتفعات والمناطق الصحراوية.

وتوقع المركز في بيان نُشر اليوم أن تتساقط أمطار متوسطة على المناطق الشمالية مصحوبة بسحب رعدية وحبات من البرد, إضافةً إلى تزايد غزارة الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية ما يتسبب بتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية واحتمال تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات حرارة المناطق الجبلية بين 6 و 10 درجات مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 16 و18 درجة مئوية، وفي منطقة غريان الجبلية قد تصل إلى الصفر المئوي أو تحت الصفر المئوي خلال اليومين القادميين.

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18:02ت م

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