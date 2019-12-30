السعودية اليوم / تحويل فرع كلية الجوف بطبرجل إلى كلية مستقلة



طبرجل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

صدرت موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل إلى كلية مستقلة.

ورفع مدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على فرع الكلية التقنية بطبرجل المهندس يوسف بن مسلم السيف الشكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تحويل فرع الكلية التقنية بطبرجل إلى كلية مستقلة بعد أن كانت فرعاً للكلية التقنية للبنين بالجوف، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف وتطلعات المؤسسة.

وأوضح المهندس السيف أن ذلك سيسهم في رفع نسبة القبول وزيادة عدد الأقسام والتخصصات المقدمة وفق مبادرات المؤسسة لتحقيق رؤية 2030، حيث بدأ فرع الكلية بتخصص الإدارة المكتبية في العام التدريبي 1436هـ بـ 70 متدربا، واستمر ازدياد أعداد المقبولين في كل فصل تدريبي مع افتتاح أقسام جديدة في الكلية حتى بلغ العدد 1000 متدرب .

// انتهى //

17:06ت م

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