سر وضع الجرس للفرديات المميزة

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحرص بعض ملاك الإبل على تميز الفردية التي تمتلك الجمال في الشكل والطبع بوضع جرس على رقبتها أو وركها وهي الأماكن التي تحدث حركة أثناء سير الفردية وتجعل الجرس يقرع باستمرار لمعرفة تواجدها في القطيع.

Advertisements

والجمال في الشكل معروف بالتفاصيل في مزاين الإبل، أما الجمال في الطبع فيتمثل في حسن وسرعة استجابتها لنداء مالكها أو راعيها، ووجودها الدائم بالقرب منه وملازمة رحول الإبل أثناء المسير.

ويعتبر وضع الجرس على الفرديات المميزة عادة قديمة بين القبائل، ابتكرت من أجل التفاخر والتباهي بوجود فرديات مميزة في القطيع، وتحظى الفردية التي يوضع عليها الجرس باهتمام حتى من باقي القطيع فصوت الجرس يجعلها محل اهتمام وترقب بقية الفرديات.