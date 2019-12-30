- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم سر وضع الجرس للفرديات المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سر وضع الجرس للفرديات المميزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يحرص بعض ملاك الإبل على تميز الفردية التي تمتلك الجمال في الشكل والطبع بوضع جرس على رقبتها أو وركها وهي الأماكن التي تحدث حركة أثناء سير الفردية وتجعل الجرس يقرع باستمرار لمعرفة تواجدها في القطيع.
والجمال في الشكل معروف بالتفاصيل في مزاين الإبل، أما الجمال في الطبع فيتمثل في حسن وسرعة استجابتها لنداء مالكها أو راعيها، ووجودها الدائم بالقرب منه وملازمة رحول الإبل أثناء المسير.
ويعتبر وضع الجرس على الفرديات المميزة عادة قديمة بين القبائل، ابتكرت من أجل التفاخر والتباهي بوجود فرديات مميزة في القطيع، وتحظى الفردية التي يوضع عليها الجرس باهتمام حتى من باقي القطيع فصوت الجرس يجعلها محل اهتمام وترقب بقية الفرديات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سر وضع الجرس للفرديات المميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.