السعودية | مركز الملك سلمان يكافح العمى في السنغال

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يكافح العمى في السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، بإجراء 51 عملية جراحية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في السنغال، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 411 جراحة، فضلا عن الكشف على 2362 مريضًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.