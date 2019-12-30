شكرا لقرائتكم خبر عن 955 ألف مستفيد من مشروعين جديدين لمركز الملك سلمان باليمن والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقيتين لدعم اليمن في الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن ليستفيد منها 865 ألف مستفيد ، وتأمين وتوزيع 30 ألف سلة غذائية ليستفيد منها 90 ألف متضرر فى المناطق الصحراوية وذلك ضمن توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2020 .

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