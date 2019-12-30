شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 51 جراحة لمكافحة العمى في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 51 عملية جراحية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ماتم إنجازه منذ بدء الحملة 411 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.