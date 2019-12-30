فيديو.. الغامدي كتب وصيته على علبة مناديل ومات بعد ساعة

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - جدة

نعى العديد من المواطنين الوالد محمد بن عثمان خليف الغامدي، الذي وافته المنية في إحدى المستشفيات في جدة بعد كتابة وصيته على علبة منديل بساعة واحدة حسب ما أكده متداولو المقطع.

وأظهر مقطع فيديو متداول الغامدي وهو يكتب وصيته لأولاده بأن يتحابوا ويعتنوا بأمهم وأختهم وأن يتقوا الله ويتحابوا وعدم النوح عليه بعد الوفاة.

عبدالرحمن العشماوي قال: هذا نص وصية الشيخ محمد بن عثمان خليف الغامدي التي كتبها بيده في المستشفى قبل وفاته رحمه الله بينما قال خضر الغامدي: أحسن الله عزاءكم آل خليف ورحم الله والدنا الشيخ محمد بن عثمان آل خليف، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

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وأضاف حساب باسم “مختار الديرة” :الوالد محمد بن عثمان خليف الغامدي كتب وصيته صباح اليوم وهو على سرير المرض ثم قبض الله روحه في نفس اليوم اللهم أنزل عليه سابغ رحماتك ومغفرتك واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا.

بينما قال عبدالله العدواني: يا الله كم نحن غافلون ….. – محمد بن عثمان بن خليف الغامدي من قرية المكارمة ببلجرشي كتب وصيته أمس الأحد ١٤٤١/٥/٣ هـ بخط يده وهو منوّم بالمستشفى العسكري بجدة ليُتوفى بعدها بساعة.

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