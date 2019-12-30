بالصور: رصاصة تفاجىء طالبة داخل منزلها بالقنفذة وتخترق دفترها

أصاب طلقٌ ناري طائش منزل مواطن بحي الشامية بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة؛ حيث اخترقت رصاصة جدار المنزل؛ لترتطم بأرضية إحدى الغرف، ونجاة فتاة كانت تستذكر دروسها في الغرفة نفسها.

وتشير تفاصيل الواقعة، كما يرويها صاحب المنزل المواطن عشيري القوزي بحسب “سبق” ؛ إلى أنه في مساء أمس الأول -السبت- وفي حدود الساعة 6:00 مساءً اخترقت رصاصة حية جدار إحدى غرف المنزل، وكانت إحدى بناتي التي تدرس بالصف الثالث المتوسط “تذاكر” استعداداً لاختبار يوم أمس الأحد، وعندما أرادت أخذ قسطٍ من الراحة خرجت من الغرفة، وعند عودتها إلى الغرفة نفسها فُوجئت بوجود رصاصة اخترقت دفترها التي كانت تراجع من خلاله، وذلك بسبب قوة الرصاصة، وعند رؤيتها الرصاصة أُصيبت بنوعٍ من الخوف والهلع لتجري باتجاه أمها لتخبرها بما حدث.

وقال “القوزي”: “من لطف الله -سبحانه- أن الرصاصة لم تُصب أيَّ أحدٍ من أفراد العائلة على الرغم من وجودهم حين وقوعها، حامداً الله -عزّ وجلّ- على سلامة ابنته التي شاء الله أن تنجو من الرصاصة ساعة قسط الراحة الذي أخذته قُبيل وصول الرصاصة ناحية المكان الذي تذاكر فيه”.