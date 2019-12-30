زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري في منزله بالطائف أمس (الأحد).
وتداول مستخدمو مواقع التواصل صوراً من زيارة الأمير بدر للشيخ الشثري، حيث أظهرت لحظة استقبال الأخير لأمير المنطقة بالإنابة، وجلوسهم في المنزل في جو ودي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشثري في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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