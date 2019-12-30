حادِث مروع يودي بحياة عائلة سورية من 7 أشخاص على طريق الرياض- القصيم

لقيت عائلة سورية مصرعها، جراء حادِث مروري، وقع يوم الخميس الماضي، على طريق الرياض – القصيم. وذكرت مصادر أن العائلة مكونة من سبعة أشخاص، لقيت مصرعها في الحادث المروع، الذي وقع بالقرب من محافظة الغاط التابعة لمنطقة الرياض.

وأضافت أن العائلة المتوفاة تتألف من الأب والأم وأبنائهما الخمسة، وقد تم أداء صلاة الميت على جثامينهم جميعاً ومواراتها الثرى في القصيم.

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