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التعليم تكشف موعد اعتماد نظام نور لإظهار نتائج الطلاب

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أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد نظام نور؛ لإظهار نتائج الامتحانات وعلامات الطلبة نهاية الفصل الدراسي الحالي.
وأوضحت الوزارة أن رابط الموقع سيتوفر لطلبة المرحلة الابتدائية في 29 من الشهر الجاري، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن رابط النظام للمرحلة المتوسطة والثانوية.

كما ذكرت أن نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية لن يتأخر عن آخر يوم لدوام الموظفين، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لذلك.
ولمتابعة نتائج الطلاب والتسجيل في نظام نور، من خلال الرابط التالي: هنا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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