التعليم تكشف موعد اعتماد نظام نور لإظهار نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد نظام نور؛ لإظهار نتائج الامتحانات وعلامات الطلبة نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن رابط الموقع سيتوفر لطلبة المرحلة الابتدائية في 29 من الشهر الجاري، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن رابط النظام للمرحلة المتوسطة والثانوية.

كما ذكرت أن نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية لن يتأخر عن آخر يوم لدوام الموظفين، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لذلك.

ولمتابعة نتائج الطلاب والتسجيل في نظام نور، من خلال الرابط التالي: هنا