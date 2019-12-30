«الصحة» تُغلق مركزًا لجراحات السمنة في الرياض بسبب مخالفات جسيمة

أغلقت وزارة الصحة، «مركز جراحات اليوم الواحد» في الرياض؛ بسبب مخالفات جسيمة، مؤكدة أن قرار الإغلاق جاء حفاظًا على صحة المرضى.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الوزارة: حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.. إغلاق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وناشدت الوزارة الجميع، الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على ٩٣٧.