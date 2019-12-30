«الحقيل»: نتبع 4 سياسات في قطاع الإسكان.. ولهذا نجحنا

تجربة ناجحة يقودها وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي استطاع أن يحوز رضا المواطن السعودي في فترة قصيرة، بعد أن تمكنت مئات الآلاف من الأسر السعودية منّ تملك وحداتها السكنية وأراضيها المجانية والشروع في البناء، فضلًا عن تشغيل مئات الشركات والمقاولين والعمال في المشروعات الضخمة التي تقودها الوزارة، عبر تطوير سياسة التعامل مع هذا الملف، تنفيذًا للاستراتيجية التي رسم خطوطها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في رؤية المملكة 2030.

وأظهر فيديو متداول كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد فيه أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات التي لها علاقة بالإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الهيكلة سوف تساعد على رفع نسبة تملك الوحدات السكنية لدى المواطنين في المملكة.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، إنه يعتمد 4 سياسات رئيسة في وزارته منذ توليه المسؤولية، في مقدمتها تمكين المواطن أيًا كانت وظيفته أو عمره، أن يحصل على التمويل اللازم لتملك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم، في أقصر وقت ممكن.

وأضاف «الحقيل» أن السياسة الثانية التي يتبعها خلال وجوده في الوزارة، تتمثل في توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتًا إلى أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين الساكن والوزارة.

أما السياسة الرابعة التي يتبعها وزير الإسكان، فهي تسهيل إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التقنية والتطبيقات الذكية لتبسيط اختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.