السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس شباب المنطقة وجامعة محمد بن فهد ومؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية



حائل 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبال بديوان الأمارة اليوم مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس شباب منطقة حائل وجامعة محمد بن فهد ومؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري وأمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي .

وقدم الدكتور الأنصاري الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على رعايتهم واهتمامهم ، مشيراً إلى أن مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد ومؤسسة للتنمية الإنسانيه تأتي من منطلق التزاماتها الاجتماعية تجاه الوطن.

من جهته أكد أمين عام مجلس شباب منطقة حائل أن المجلس يسير وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعة مباشرة من سمو نائبه حفظهما الله لتحقيق كل ما يخدم الشباب والشابات في المنطقة .

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16:08ت م

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