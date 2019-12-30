السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة



عرعر 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير، يرافقه عدد من الباحثات الميدانيات .

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال الإحصائية للهيئة في المنطقة، كما اطلع سموه على خطط الهيئة واستعداداتها لتعداد

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، ودورها في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشدد سموه على ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات، متطلعاً سموه لبناء شراكات فاعلة بين فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة وجميع فروع الأجهزة الحكومية والغرفة التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع غير الربحي للإسهام في رفع الفاعلية والكفاءة في القطاعات التنموية الثلاث بما ينعكس إيجاباً على معدلات تنمية المنطقة.

من جهته أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة.

// انتهى //

16:04ت م

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عرعر 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير، يرافقه عدد من الباحثات الميدانيات .واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال الإحصائية للهيئة في المنطقة، كما اطلع سموه على خطط الهيئة واستعداداتها لتعداد السعودية 2020 الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020موأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، ودورها في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.وشدد سموه على ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات، متطلعاً سموه لبناء شراكات فاعلة بين فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة وجميع فروع الأجهزة الحكومية والغرفة التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع غير الربحي للإسهام في رفع الفاعلية والكفاءة في القطاعات التنموية الثلاث بما ينعكس إيجاباً على معدلات تنمية المنطقة.من جهته أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة.// انتهى //16:04ت م0123

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