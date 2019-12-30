السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يلتقي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة



المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ الهيئة

ورحّب الأمير فيصل بن سلمان، بمقترح هيئة المواصفات لاستضافة المدينة المنورة فعاليات الدورة المُقبلة لاجتماعات ومعارض الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

وفي ختام اللقاء تسلّم سموه التقرير السنوي للهيئة والمتضمن مجموعة من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال العام 2018م بهدف رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالأسواق التجارية.

//انتهى//

15:48ت م

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المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، واطلّع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال وأنشطة الهيئة وبرامج التعاون مع الشركاء في المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، واستعرض معالي المحافظ ملامح منصة سابر الالكترونية المتخصصة في ربط المنشآت التجارية مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة لاستصدار شهادات الجودة للمنتجات الواردة بالإضافة إلى المصانع المعتمدة في برنامج علامة الجودة السعودية.ورحّب الأمير فيصل بن سلمان، بمقترح هيئة المواصفات لاستضافة المدينة المنورة فعاليات الدورة المُقبلة لاجتماعات ومعارض الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.وفي ختام اللقاء تسلّم سموه التقرير السنوي للهيئة والمتضمن مجموعة من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال العام 2018م بهدف رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالأسواق التجارية.//انتهى//15:48ت م0115

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