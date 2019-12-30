السعودية اليوم / الرئيس التونسي يُعلن تمديد حالة الطوارئ



تونس 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من الأول من يناير 2020.

يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل الأراضي التونسية على إثر العملية الإرهابية التي فُجّرت خلالها حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقُتل فيها 13 أمنياً، وأصيب فيها 16 آخرين.

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15:43ت م

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