السعودية اليوم/ دراسة تشخيصية لنتائج الاختبارات بتعليم سراة عبيدة



ظهران الجنوب 04 جمادي الاولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

رأس مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي اليوم اجتماع الدراسة الإجرائية التشخيصية والتحليلية لأسئلة اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية.

وحضر الاجتماع رئيس قسم الإشراف التربوي ( بنين- بنات)، ومديرو مكتب التعليم بالفرشة وقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، وناقش الاجتماع المعايير و مدى مطابقتها لمواصفات الاختبارات القياسية الداعمة لاكتساب وتوظيف المهارات وقدرات التفكير العليا عوضًا عن مجرد حفظها واستظهارها، وجعل المتعلمين أمام محكات داخلية وخارجية وبشكل دوري، لإعدادهم الإعداد الجيد بما يتماشى ومتطلبات التعليم الجديد على وجه العموم، وبما يهيئ الميدان التعليمي خاصةً لخوض غمار الاختبارات الدولية والتحصيلية بكل كفاءةٍ واقتدار .

وأوضح العلكمي أن عددا من المعلمين والمعلمات المتميزين شاركوا في وضع المعايير لتقديم التغذية الراجعة للميدان التعليمي في صورة إجرائية تسهم في تطوير وبناء الاختبارات الداعمة لتحسين نواتج التعلم في ضوء توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

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15:38ت م

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