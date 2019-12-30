السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تطلع على تجربة الجودة للكهرباء



الدمام 4 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس

اطلع وفد من أمانة المنطقة الشرقية على تجربة الشركة

من جهته أكد المدير العام للجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي بن سعيد القرني، أن الهدف من الزيارة هو تحقيق مبدأ الشراكة و تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الشركة السعودية للكهرباء في مجالات متنوعة ومنها مجال الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى ما تتميز به شركة الكهرباء من تكامل بين جميع إدارات الشركة بالقطاع الشرقي والخدمات المقدمة للمستفيدين.

//انتهى//

15:37ت م

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الدمام 4 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساطلع وفد من أمانة المنطقة الشرقية على تجربة الشركة السعودية للكهرباء في مجال الجودة والتميز المؤسسي خلال زيارته أمس، لمقر الشركة بالدمام ، وأبرز المراحل والخطة التشغيلية والمشاريع والبرامج المطبقة والفعاليات للجودة والتجارب التنافسية في الشركة.من جهته أكد المدير العام للجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي بن سعيد القرني، أن الهدف من الزيارة هو تحقيق مبدأ الشراكة و تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الشركة السعودية للكهرباء في مجالات متنوعة ومنها مجال الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى ما تتميز به شركة الكهرباء من تكامل بين جميع إدارات الشركة بالقطاع الشرقي والخدمات المقدمة للمستفيدين.//انتهى//15:37ت م0107

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