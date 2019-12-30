شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التوعية بالأمراض النفسية وسرعة علاجها يحد من تأثيرها والان نبدء بالتفاصيل

- الحملات التوعوية يجب أن تكون مبتكرة ومدروسة وموضحة لآثار هذه الأمراض

- كم داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" للتوعية بتأثير القلق والاكتئاب

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" والتي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير مؤخراً، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.

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وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- لم تدخر جهداً في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، مؤكداً أن ذلك نابعٌ من حرص مقامه الكريم –أيده الله- على رعاية أبنائه المواطنين، مؤكداً سموه أن نمط الحياة المتسارع أثر على الإنسان، وأوجد عدداً من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون أنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، وفي ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها، مشيراً –يحفظه الله- أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنياً سموه للمركز والداعمين التوفيق.

من جهته عبرت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا، عن شكرها وتقديرها لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم منسوبات المركز، مبينةً أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم من سموه، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.

كما عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، مبنياً أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة، تساهم في تعزيز الصحة النفسية، وتخلق وعياً بهذه الأمراض وتأثيراتها