شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك السعودية» توضح حقيقة فسح الإرساليات دون شهادة «سابر» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الجمارك السعودية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الجمارك وجهت موظفيها بفسح الارساليات التي يتوجب أن يرفق معها شهادة نظام "سابر" ، تود الجمارك السعودية أن تؤكد أن ما طرح ليس دقيقاً، بل وينافي الحقيقة، وأن ما تم في هذا الشأن هو أن الجمارك وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أتاحت لمستوردي فئات محددة من المنتجات الخاضعة للوائح الفنية السعودية فسح إرسالياتهم تعهد بعدم التصرف، لتخزينها في مستودعاتهم مع التزامهم بإعادتها إلى الساحة الجمركية فور طلبها من الجمارك، مع التأكيد على المستورد بعدم التصرف، وفي حال لم يتمكن المستورد من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لفسح الإرسالية خلال الفترة المحددة بتعهد بعدم التصرف ، فإن على المستورد إعادة الإرسالية للجمارك لإعادة تصديرها، وفي حال لم يلتزم بذلك تعد الحالة تهريباً جمركياً.

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