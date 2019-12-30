شكرا لقرائتكم خبر عن الابتعاث الثقافي .. نافذة إبداعية على العالم والان نبدء بالتفاصيل

• مراقبون: البرنامج يعكس اهتمام القيادة بالتعليم باعتباره جوهر مشروع وزارة الثقافة

• التركيز على النشء أساس أي عملية تطويرية لقطاع الثقافة

تأكيداً على دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لقطاع الثقافة، جاء إعلان صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة ، بما يعكس أن التعليم جوهر مشروع وزارة الثقافة، وأن التركيز على النشء أساس أي عملية تطويرية للقطاع.

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وأكد مراقبون أن برنامج الابتعاث الثقافي يمثل خطوة أولى في طريق طويل لتعزيز الثقافة والفنون في التعليم العام والعالي، ورفد القطاع الثقافي بالقدرات والكفاءات، كما أنه سيساهم في تلبية الطلب في السوق المتزايد في التخصصات الثقافية والفنية.

وأكدوا أنه وفقاً لإعلان سمو وزير الثقافة فإن الابتعاث الثقافي سيكون للمراحل الدراسية "البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه"، ويركز على مجالات الموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي والتصميم والمتاحف.

وأشاد المراقبون بأن البرنامج سيشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية ، ومن تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي.