آل الشيخ يحقق في دعوة داعم الحوثيين لحفل فني بجدة

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيتم التحقيق في دعوة فنان يمني معروف بدعمه للحوثيين للمشاركة في مهرجان أنغامي بجدة.

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ونشر مواطن مقطع يتضمن أغنية الفنان اليمني صلاح الأخفش يتطاول فيها على المملكة، داعيًا رئيس هيئة الترفيه في التحقيق في الأمر مطالبًا بمنع هذا الإرهابي احترامًا لشهدائنا وجنودنا البواسل.

وعلى الفور قال آل الشيخ: شيء غير مقبول تمامًا وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالًا!

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