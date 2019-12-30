- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم آل الشيخ يحقق في دعوة داعم الحوثيين لحفل فني بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ يحقق في دعوة داعم الحوثيين لحفل فني بجدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيتم التحقيق في دعوة فنان يمني معروف بدعمه للحوثيين للمشاركة في مهرجان أنغامي بجدة.
ونشر مواطن مقطع يتضمن أغنية الفنان اليمني صلاح الأخفش يتطاول فيها على المملكة، داعيًا رئيس هيئة الترفيه في التحقيق في الأمر مطالبًا بمنع هذا الإرهابي احترامًا لشهدائنا وجنودنا البواسل.
وعلى الفور قال آل الشيخ: شيء غير مقبول تمامًا وسنحقق في موضوع ونتخذ اللازم حالًا!
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يحقق في دعوة داعم الحوثيين لحفل فني بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.