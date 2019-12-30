هل يشمل دعم حساب المواطن زوج السعودية وأبناءها ؟

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف زوج المرأة السعودية وأبنائها الذين يحملون جنسية أخرى ومدى شمولهم في دعم حساب متابعات الخليج 365.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج استفسارًا جاء فيه: زوج المواطنة وأبناؤها هل يدخلون ضمن المستفيدين من حساب متابعات الخليج 365 وكم يحسب للشخص الواحد؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح.

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وتابع البرنامج أنه في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ومن المقرر أن يتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 دفعة يناير يوم التاسع من الشهر المقبل بدلًا من اليوم العاشر الذي يوافق يوم الجمعة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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