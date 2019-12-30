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غبار على الرياض والشرقية وغيوم تغطي باقي المناطق غدًا

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2019-12-30

غبار على الرياض والشرقية وغيوم تغطي باقي المناطق غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة، غدًا، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة الرياح السطحية قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة على البحر الأحمر فيما ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الخليج العربي.

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