سهم أرمكو يسجل 35.25 ريال في التعاملات الصباحية

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سهم أرامكو 35.25 ريال سعودي بتراجع محدود نسبته (0.42 %) في التعاملات السعودية حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”.

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يذكر أن سهم أرامكو أغلق بالأمس مرتفعًا عند 35.40 ريال ليكسب حوالي 0.05 ريال أي ما يعادل 0.14 % من قيمته.

وتم تداول 18,824,991 من أسهم أرامكو أمس الأحد بقيمة 668,482,372.30 ريال تقاسمتها 16,735 صفقة.

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