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شكرا لقرائتكم سهم أرمكو يسجل 35.25 ريال في التعاملات الصباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرمكو يسجل 35.25 ريال في التعاملات الصباحية
تراجع محدود نسبته 0.42 %
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو 35.25 ريال سعودي بتراجع محدود نسبته (0.42 %) في التعاملات السعودية حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو أغلق بالأمس مرتفعًا عند 35.40 ريال ليكسب حوالي 0.05 ريال أي ما يعادل 0.14 % من قيمته.
وتم تداول 18,824,991 من أسهم أرامكو أمس الأحد بقيمة 668,482,372.30 ريال تقاسمتها 16,735 صفقة.
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