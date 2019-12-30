خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء ومفتي عام السعودية والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، الأمراء ومفتي عام السعودية والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله ـ.

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وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن تركي والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن فهد بن جلوي والأمير نواف بن محمد بن عبدالله والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن تركي والأمير سعود بن عبدالله بن محمد والأمير سعود بن عبدالله بن فرحان، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير سعود بن ناصر بن فرحان والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير سعود بن فيصل بن فرحان والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن جلوي.