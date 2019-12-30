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عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي السوري، فيصل القاسم، معلومات مثيرة حول دعم روسيا لقوات اللواء المتقاعد في ليبيا، خليفة حفتر، بمقاتلين سوريين موالين لنظام الأسد.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "روسيا أرسلت المئات من الفليق الخامس، الذي شكّلته في سوريا لحماية النظام، للقتال مع خليفة حفتر، في ليبيا".

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فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف معلومات مثيرة للغاية عن تجهيزات كبرى في دولتين عربيتين للإطاحة بهذه الدولة وغزو عاصمتها!



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وأضاف: "والشبيحة الذين وصلوا إلى ليبيا في سعادة غامرة.. الراتب الشهري مائة ضعف الراتب الذي كان يتقاضونه في سوريا الأسد".

وكان أيمن العاسمي، المتحدث باسم "قوى الثورة" إلى محادثات أستانا أكد في تغريدة عبر "تويتر": أن" الروس يقومون بتجنيد مرتزقة سوريين من المؤيدين لنظام الأسد للقتال بجانب (حفتر) بمبالغ كبيرة تصل الى ألف دولار شهريًّا، ويستخدمون هذا الأمر بشكلٍ عكسيّ للإساءة الى فصائل المعارضة، حتى يقال عنا أننا مرتزقة ويبدأ التفكير دوليًّا في التصنيف".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نفى، أمس الأحد، صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا.

وأشار المكتب، إلى ضرورة تثبت القنوات الإخبارية المحلية والدولية وتأكدها من أن التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية، دون الإشارة لأسماء القنوات.





وأكدت حكومة الوفاق الوطني، في البيان، ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، على حد وصفها، معتبرة نشر هذه التسجيلات محاولة يائسة لتشويه ما تحققه قواتها من انتصارات.

وانتشرت منذ أمس السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مرئية لمقاتلين يتحدثون اللهجة السورية، يقولون فيها إنهم "قدموا لقتال (حفتر) ونصرة الإسلام".