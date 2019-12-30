شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في شارع عام يثير جدلاً في المملكة.. والسلطات تتدخل!.. شاهد مصيرهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل مقطع فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أحد الشوارع غضباً واسعاً في الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد.

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فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في شارع عام يثير جدلاً في المملكة.. والسلطات تتدخل!.. شاهد مصيرهما

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ونفى الناطق المعلومات التي يجري تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، مشددا على أنها معلومات كاذبة ومغلوطة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة أو تصوير أي مخالفة قانونية اللجوء على الفور إلى عناصر أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف.