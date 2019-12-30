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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مجلة “فرويندين” الألمانية مجموعة من الآثار، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” فإن الآثار التي تناولتها المجلة، تشمل الفوائد التالية:

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لن تصدق.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء صباحاً على معدة خاوية

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إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية، فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية على أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظاما غذائيا خاصا، علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

تعزيز نضارة البشرة

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية على تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوع على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.