اتفاقية تمكن السعوديين من استخدام جوازات سفرهم بعد انتهائها

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تمكن مواطنين البلدين من استخدام جوازات سفرهم ل 6 أشهر أخرى بعد انتهاء مدتها القانونية.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الهيئة العامة للطيران المدنية وجهت جميع شركات الطيران، باعتبار جوازات سفر مواطني السعودية وأمريكا سارية المفعول، لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهائها، وفق ما نقل عربي 21.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاقية الجديدة تسمح لمواطني البلدين، ممن بحوزتهم جوازات سفر سارية المفعول، بالدخول إلى البلد الآخر لغاية آخر يوم في صلاحية جواز السفر، الموضحة في الجواز السعودي أو الأمريكي.

وطلبت الهيئة العامة للطيران السعودي من جميع الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية، العمل بالاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة والتقيد بها.